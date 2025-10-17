حماس تدعو الوسطاء الدوليين إلى متابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

شفق نيوز- غزة

وجّهت حركة حماس، يوم الجمعة، رسالة إلى الوسطاء الدوليين، مطالبة إياهم بالعمل على متابعة تنفيذ بنود اتفاق إطلاق النار في قطاع غزة.

وحثت الحركة الوسطاء في بيان لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، على "استكمال دورهم بخصوص الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بوساطة أميركية وأنهى حرب المتواصلة منذ عام 2023".

وأكدت الحركة في بيانها، على "ضرورة الشروع الفوري في استكمال تشكل لجنة إسناد مجتمعي، لمباشرة عملها في إدارة قطاع غزة".

بيان الحركة جاء على خلفية تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تصميمه على تأمين عودة جميع الرهائن، غداة إعلان الحركة أنها أعادت كل جثث الرهائن التي تمكنت من الوصول إليها، وأنها ستحتاج إلى معدات خاصة لانتشال بقية الجثث.

واتهمت إسرائيل، حماس بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الذي يتضمن 20 نقطة، وينص على إعادة كل الرهائن، الأحياء والأموات، في مهلة 72 ساعة منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، أي ظهر الاثنين الماضي.

وأكدت إسرائيل أن حماس تعرف مواقع دفن رهائن عدة، إلا أنها "لا تبذل مجهوداً كافيا لانتشالها وتسليمها"، وفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعلن الأربعاء، أنه قد يسمح لنتنياهو باستئناف العمل العسكري في غزة، "إذا لم تلتزم حماس بجانبها من اتفاق وقف إطلاق النار".

وأضاف ترمب، في تصريح صحفي، ان القوات الإسرائيلية "من الممكن أن تعود إلى الشوارع (في غزة) بمجرد أن أنطق بالكلمة".