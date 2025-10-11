حماس: بدء تبادل الرهائن مع إسرائيل صباح الاثنين

شفق نيوز– غزة

أعلن القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، مساء اليوم السبت، أن الإفراج عن 48 رهينة، أحياء وأموات وغالبيتهم من الإسرائيليين، في غزة، سيبدأ صباح بعد غد الاثنين.

وقال حمدان في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" إنه "بحسب الاتفاق الموقع، من المقرر أن يبدأ التبادل صباح الاثنين كما هو متفق عليه، ولا توجد تطورات جديدة في هذا الشأن" وفق تعبيره.

وعقب عودة الرهائن من غزة، ستشرع إسرائيل بإطلاق سراح نحو ألفي معتقل فلسطيني من سجونها، وفق ما نصت عليه بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه الطرفان بوساطة أميركية.