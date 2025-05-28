حماس: اتفقنا مع ويتكوف على إطار عام لوقف إطلاق النار

شفق نيوز/ أعلنت حركة حماس الفلسطينية، يوم الأربعاء، الاتفاق مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف على إطار عام لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضحت الحركة في بيان، أن "آخر تلك الجهود التوصّل إلى اتفاق مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، على إطار عام يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وانسحابًا كاملًا لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وتدفّق المساعدات، وتولّي لجنة مهنية إدارة شؤون القطاع فور الإعلان عن الاتفاق".

وذكرت أن الاتفاق يتضمّن إطلاق سراح عشرة من الرهائن الإسرائيليين وعدد من الجثث، مقابل إطلاق سراح عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، وذلك بضمان الوسطاء، قائلة إنها تنتظر الردّ النهائي على هذا الإطار.

ويوم أمس، أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً مسؤول فلسطيني مقرب من حركة "حماس"، بموافقة الحركة على مقترح المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة.

من جانبه ذكر موقع "أكسيوس" أن المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف نفى صحة تقرير وكالة "رويترز" حول موافقة حركة "حماس" على مقترح هدنة مؤقتة مع إسرائيل.

كما أشارت "رويترز" نقلاً عن مسؤول إسرائيلي إلى أنه "لا يمكن لأي حكومة مسؤولة أن تقبل مقترح حماس بشأن وقف إطلاق النار".

وتأتي هذه التطورات بعد تصريحات صحفية أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال فيها: "نعتقد أن لدينا أخبارا سارة قادمة مع حركة حماس بشأن غزة".