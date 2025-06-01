حل حكومة دولة عربية بقرار من رئيس وزرائها

شفق نيوز/ قرر رئيس الوزراء السوداني الانتقالي، كامل إدريس، مساء يوم الأحد، حل الحكومة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وقالت الوكالة، إن إدريس أبلغ طاقم الحكومة بقرار حل الحكومة، فيما كلف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتسيير مهام الحكومة إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وفي وقت سابق، تعهد كامل إدريس في كلمة، بالعمل لخدمة الوطن وإنفاذ مبادئ العدالة والسلام وسيادة القانون والتنمية المستدامة.

وأكد رئيس الوزراء على إعمال مبدأ المساواة مع جميع القوى السياسية والفعاليات السودانية والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، مبينا أنه سيكون قريبا من المواطن والشعب السوداني.

وشدد كامل إدريس على أن أهم الأولويات الوطنية العاجلة هي الأمن القومي السوداني وهيبة الدولة بالقضاء على التمرد والميليشيات المتمردة.

وأضاف إدريس: "نحث الدول الداعمة للتمرد على التوقف عن التخطيط والتمويل والتعاون على تنفيذ ذلك"، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وأشاد في كلمته بالقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والقوات المشتركة والمقاومة الشعبية بجميع قطاعاتها وكل من شارك في حرب الكرامة.

هذا، وأكد رئيس الوزراء الانتقالي أهمية بناء دولة القانون بما في ذلك النيابة والقضاء والمحكمة الدستورية.

وشدد على تعزيز علاقات السودان الخارجية مع دول الجوار والعالم العربي والأفريقي ودول العالم كافة.

كما أعلن رئيس الوزراء الانتقالي أن برنامج الدولة للمرحلة المقبلة سيركز على الاستشفاء الوطني الشامل والحوار (السوداني - السوداني) الذي لا يستثني أحدا، فضلا عن نبذ الجهوية والعنصرية.

وتعهد بالعمل على إدارة الفترة الانتقالية والجهاز التنفيذي بكل كفاءة ونجاعة، مشيرا الى إعطاء الأولوية لاستتباب الاستقرار والسلام والأمن في ربوع البلاد كافة.

جدير بالذكر أن كامل الطيب إدريس أدى يوم السبت 31 مايو/أيار 2025، اليمين الدستورية رئيسا لمجلس الوزراء في السودان.