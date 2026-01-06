حلب.. ضحايا مدنيون واتهامات بخرق الهدنة

شفق نيوز- حلب

أعلنت قوى الأمن الداخلي (الاسايش) في مدينة حلب، اليوم الثلاثاء، سقوط ضحايا مدنيين جراء استهدافات نفذتها قوات الحكومة السورية طالت حي الشيخ مقصود خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في تصعيد وصفته بأنه خرق للهدنة السارية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في سوريا، إن اشتباكات اندلعت ليلة أمس بين قوات الاسايش وقوات الحكومة السورية في محيط حي الشيخ مقصود، ترافقت مع سماع دوي عدة انفجارات في المنطقة.

وأوضح المراسل أن الحي ومحيطه يشهدان حالة هدوء منذ صباح اليوم، حيث لم تُسجل أي اشتباكات جديدة، فيما التزم أهالي الحي منازلهم خشية تجدد المواجهات.

وذكرت قوى الأمن الداخلي، في بيان رسمي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، تعرض حي الشيخ مقصود لعدة استهدافات من قبل فصائل مسلحة تابعة لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، حيث تم استهداف الحي أربع مرات متتالية".

وأضاف البيان أن هذه الهجمات أسفرت عن مقتل مواطن واحد وإصابة اثنين آخرين بجروح، فضلاً عن إلحاق أضرار كبيرة بالممتلكات.

وأشار الاسايش إلى أنه "تم الرد بشكل قوي على هذه الاعتداءات من خلال استهداف نقطتين تابعتين لتلك الفصائل المسلحة، وذلك في إطار الحق المشروع بالدفاع عن المدنيين".

وأكدت قوى الأمن الداخلي أن ما جرى يمثل خرقاً جديداً للهدنة، مشددة على أن "الهجوم الأخير يُظهر انتهاكاً مستمراً للاتفاقات السابقة التي تهدف إلى حماية المدنيين وضمان أمنهم"، مطالبة جميع الأطراف باحترام حقوق المدنيين وعدم استهداف المناطق السكنية، مع التأكيد على أن الردود ستبقى ضمن إطار القانون والدفاع المشروع.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الحكومة السورية بشأن ما ورد في بيان قوى الأمن الداخلي.

وكانت مدينة حلب قد شهدت أواخر العام الماضي اشتباكات عنيفة بين الطرفين، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، وانتهت بإعلان وقف إطلاق النار من الجانبين بعد ضغوط اميركية، وفق ما أكده مصدر خاص لوكالة شفق نيوز في حينه.