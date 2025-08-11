حلب.. توترات بين الأمن العام و"قسد" تغلق طريق حيوياً

شفق نيوز – حلب

أفادت مصادر سورية ميدانية، يوم الاثنين، بإغلاق طريق استراتيجي في حلب نتيجة تصاعد التوترات بين عناصر الأمن الحكومي وقوات سوريا الديمقراطية.

وأخبرت المصادر وكالة شفق نيوز، بأن طريق "الكاستيلو" الذي يربط بين دوار الليرمون ودوار الجندول في مدينة حلب، تم إغلاقه على خلفية توترات متصاعدة بين عناصر الأمن العام وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في المنطقة.

ولم تصدر حتى الآن أية تصريحات رسمية من الجهات المعنية توضح أسباب التوترات أو المدة المتوقعة للإغلاق.

ويُعد طريق "الكاستيلو" قوساً شمالياً ذا أهمية استراتيجية ولوجستية كبيرة، حيث يربط بين دوارين رئيسيين في حلب، مما يؤثر بشكل مباشر على حركة المدنيين وإمدادات المدينة.

وشهدت المناطق المحيطة بريف حلب خلال الأيام والأسابيع الماضية تصعيداً عسكرياً مع تبادل لإطلاق النار وتوغلات متفرقة بين الأطراف المتنازعة.

ويؤثر إغلاق طريق رئيسي مثل "الكاستيلو" فوراً على حركة السكان، ويعيق وصول الخدمات والإمدادات، مما قد يؤدي إلى تفاقم حالات النزوح المحلية ويحد من وصول المساعدات الإنسانية.

وتزيد تجدد الاشتباكات من خطر وقوع إصابات بين المدنيين، وتضعف الجهود الرامية لبناء ثقة بين الأطراف المختلفة في المنطقة.