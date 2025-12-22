حلب.. اشتباكات مسلحة بين "الأسايش" والأمن السوري

شفق نيوز- دمشق

أكدت قوى الأمن الداخلي "الأسايش" في حلب بسوريا، يوم الاثنين، عن تعرض حاجز امني لهجوم مسلح من قوات شبه حكومية.

وأوضحت الأسايش، أن الهجوم نفذته فصائل تتبع لوزارة الدفاع في الحكومة السورية، ما أسفر عن إصابة عنصرين من قوات الأسايش بجروح متفاوتة.

من جانبه أفاد مراسل وكالة شفق نيوز في سوريا، باندلاع اشتباكات متقطعة بين قوات الأمن السوري وقوات الأسايش على أطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب.

وأضاف المراسل أن قناصة تابعين لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" ردوا على الهجوم باستهداف حاجز لقوى الأمن الداخلي السوري في محيط دوار شيحان شمالي حلب.

وشهد حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب توترات واشتباكات عديدة بين قوات الأمن الداخلي وقوات الأمن السوري، أسفرت عن ضحايا من الجانبين وسقوط ضحايا مدنيين.