حفيد نيلسون مانديلا ينضم لأسطول كسر الحصار عن غزة

شفق نيوز- تونس‎

أعلن مانديلا مانديلا، حفيد المناضل الأممي نيلسون مانديلا، مساء الجمعة، انضمامه الى "أسطول الصمود"، الذي سينطلق من تونس يوم 7 سبتمبر/ أيلول الجاري لكسر الحصار عن قطاع غزة.

‎وندد مانديلا في في كلمة ألقاها خلال مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة تونس، بصمت المنظمات الأممية والأفريقية إزاء "الإبادة التي يرتكبها الجيش الاسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، بحسب ما ذكرت مراسلة "سبوتنيك".

‎وبحسب مانديلا، فإن "الهدف من أسطول الصمود المتجه الى قطاع غزة، هو حشد كل المجهودات لكسر الحصار المفروض على القطاع، وكذلك إيصال المساعدات للشعب الفلسطيني".

وأكد حفيد نيلسون مانديلا، أن لا خيار أمام الشعوب المضطهدة الا أن تقاوم من أجل التحرر.

يذكر أن حفيد مانديلا وصل إلى تونس، مساء أمس الخميس، للمشاركة في أسطول الصمود، الذي كان من المقرر انطلاقه يوم 4 سبتمبر الجاري، إلا أن المنظمين أعلنوا تأجيل الرحلة إلى السابع من نفس الشهر بسبب تأخر انطلاق المراكب من برشلونة وسوء الأحوال الجوية المرتقبة.