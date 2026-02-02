حظر تجول في الحسكة والقامشلي ليومين متتاليين

شفق نيوز- القامشلي

أعلنت قوى الأمن الداخلي الكوردية في سوريا، يوم الاثنين، فرض حظر تجول في مدينتي الحسكة والقامشلي شمالي سوريا، وفق جدول زمني مختلف لكل مدينة.

وقالت قوى الأمن الداخلي الكوردية إن حظر التجول في مدينة الحسكة سيُطبق اليوم الاثنين، ويبدأ من الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي ويستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

وأضافت أن مدينة القامشلي ستخضع لحظر تجول يوم الثلاثاء، وذلك من الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي وحتى الساعة السادسة مساءً.

وأمس الأحد، كشف مصدر أمني عن تحضيرات لدخول نحو 100 عنصر من قوات الأمن العام الحكومي إلى الحسكة والقامشلي اليوم الاثنين، عبر 16 سيارة أمنية، وذلك تنفيذاً لاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن الخطوة تأتي لبدء دمج قوات الأمن الداخلي (الآسايش) ضمن جهاز الأمن الداخلي الحكومي، وسط إجراءات أمنية مشددة تحسباً لأي ردود فعل شعبية مؤيدة أو رافضة.وبيّن أن عملية الدمج ستتوسع لاحقاً لتشمل حقول النفط والغاز، مطار القامشلي، المعابر، إضافة إلى دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة مع تثبيت الموظفين.

وكانت الحكومة السورية و"قسد" قد أعلنتا، يوم الجمعة الماضي، التوصل إلى اتفاق على إيقاف إطلاق النار بموجب اتفاق شامل، يتضمن التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين.

ويشمل الاتفاق انسحاب القوات العسكرية للطرفين من نقاط التماس، ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي لتعزيز الاستقرار، وبدء عملية دمج القوات الأمنية في المنطقة، إضافة إلى تشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من قوات "قسد"، إلى جانب تشكيل لواء لقوات كوباني ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب.

كما يتضمن الاتفاق دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية، مع تثبيت الموظفين المدنيين، وتسوية الحقوق المدنية والتربوية للمجتمع الكوردي، وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم.