"حصيلة مرعبة" لإجمالي ضحايا الهجوم الاسرائيلي على غزة

شفق نيوز- متابعة

ارتفع عدد القتلى جراء العمليات العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى أكثر من 58 ألفا، وذلك بعد أنباء عن مقتل 141 شخصا منذ فجر السبت جراء قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت القوات الإسرائيلية هجوما على قطاع غزة، أسفر عن مقتل 57,882 مواطنا، وإصابة 138,095 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وبهذا يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الهجوم الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة إلى 58,023 قتيلا، على الأقل، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

وكذلك يتزايد عدد القتلى الذين يسقطون في محيط مراكز توزيع المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام، أن من بين القتلى، الذين سقطوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 33 من منتظري المساعدات، كما قتل 9 آخرون بغارة إسرائيلية استهدفت خيمة للنازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس.