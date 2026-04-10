لبنان: حصيلة غارات الأربعاء على بيروت ترتفع إلى 1580 قتيلاً وجريحاً

شفق نيوز- بيروت

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت أحياء سكنية في العاصمة بيروت يوم الأربعاء الماضي، لتصل إلى 357 قتيلاً.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن عدد الجرحى بلغ 1223 مصاباً، مؤكدة أن هذه الحصيلة "غير نهائية" مع استمرار عمليات رفع الأنقاض.

وتعد هذه الضربات هي الأشد من حيث الخسائر البشرية في العاصمة منذ بدء التصعيد العسكري بين إسرائيل وحزب الله قبل نحو 40 يوماً.