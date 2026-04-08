حصيلة صادمة للحرب في الشرق الأوسط: آلاف القتلى بـ14 دولة

مع إعلان الهدنة بين الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، ازيح الستار عن حصيلة الحرب التي اجتاحت منطقة الشرق الأوسط على مدار الأسابيع الماضية، كاشفة عن أرقام كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين والعسكريين في دول متعددة.

وفيما يلي أحدث حصيلة لقتلى الحرب وفقاً لوكالة "رويترز".

إيران

وأفادت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "هرانا" ومقرها الولايات المتحدة، بأن 3636 شخصاً لاقوا حتفهم منذ اندلاع الحرب بينهم 1701 مدنياً، منهم 254 طفلاً على الأقل.

وقالت الوكالة، إنها تجمع بياناتها من تقارير ميدانية ومصادر محلية وطبية وإغاثية ومن منظمات المجتمع المدني ومواد من مصادر مفتوحة ومن البيانات الرسمية.

بدوره، ذكر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، أن ما لا يقل عن 1900 مدني قتلوا وأصيب 20 ألف شخص في الغارات الأميركية والإسرائيلية على إيران.

ولم يتضح ما إذا كانت هذه الأعداد تشمل 104 على الأقل قال الجيش الإيراني إنهم لاقوا حتفهم بعد أن أغرقت غواصة أميركية سفينة حربية ايرانية قبالة سواحل سريلانكا في الرابع من آذار/ مارس.

لبنان

بينما قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن الغارات الإسرائيلية استمرت في جنوب البلاد، بما يشمل القصف المدفعي وغارة جوية عند الفجر على مبنى بالقرب من مستشفى أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص.

وكانت السلطات اللبنانية قد ذكرت في وقت سابق أن 1530 شخصا قتلوا في غارات إسرائيلية منذ الثاني من مارس آذار وبينهم ما لا يقل عن 129 طفلاً.

وأوضح مصدران مطلعان لوكالة "رويترز"، أن أكثر من 400 من مسلحي حزب الله قتلوا منذ شنت الجماعة هجمات على إسرائيل في الثاني من آذار/ مارس، حيث لم يتضح بعد ما إذا كانت حصيلة القتلى التي أعلنتها السلطات تشمل المقاتلين.

وفي سياق متصل، أفاد الجيش اللبناني بمقتل 10 جنود على الأقل منذ الثاني من آذار/ مارس في غارات إسرائيلية على البلاد ومعظمهم في الجنوب.

وقتل ثلاثة من جنود حفظ السلام الإندونيسيين التابعين للأمم المتحدة في واقعتين منفصلتين في جنوب لبنان، أحدهما بانفجار على جانب طريق، والآخر بقذيفة.

العراق

ذكرت السلطات الصحية في العراق أن ما لا يقل عن 117 شخصاً قتلوا منذ بداية الحرب.

ومن بين هؤلاء مدنيون وأعضاء من قوات الحشد الشعبي وجنود من الجيش وأفراد من الشرطة ومقاتلون من قوات البشمركة الكوردية.

كما أشار مسؤولون أمنيون، بأحد الموانئ العراقية إلى إن أحد أفراد طاقم أجنبي قتل في هجوم استهدف ناقلات قرب الميناء.

إسرائيل

وذكرت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أن 23 شخصا قتلوا جراء إطلاق صواريخ من إيران ولبنان، اذ أضاف الجيش أن 11 من جنوده قتلوا في جنوب لبنان.

وفي واقعة أخرى، أخطأت قوات إسرائيلية الهدف وقتلت مزارعا إسرائيليا قرب الحدود مع لبنان في 22 آذار/ مارس.

الولايات المتحدة

قالت القيادة المركزية الأميركية إن 13 عسكريا قتلوا وأصيب أكثر من 300 آخرين.

وأعلن الجيش الأميركي أن ستة منهم تأكدت وفاتهم بعد سقوط طائرة عسكرية أميركية للتزود بالوقود في العراق، في حين قتل سبعة آخرون في أثناء العمليات على إيران.

الإمارات

في حين، أكدت السلطات الإماراتية أن 12 شخصا قتلوا في هجمات إيرانية، بينهم عسكريان، وسقط أحدث القتلى عندما سقط حطام جراء هجوم تم اعتراضه على منشآت غاز في حبشان بأبو ظبي.

قطر

من جانبها، قالت وزارة الدفاع إن سبعة أشخاص قتلوا في 22 آذار/ مارس في تحطم طائرة هليكوبتر فوق المياه الإقليمية القطرية، إثر عطل فني في أثناء مهمة روتينية.

ولم تُقدم الوزارة أي تفاصيل أخرى، بينما قتل أربعة من أفراد القوات المسلحة القطرية، وواحد تركي من القوات المشتركة القطرية التركية، واثنان كانا فنيين يعملان لدى شركة أسيلسان التركية للصناعات الدفاعية.

الكويت

أفادت السلطات الكويتية بمقتل سبعة بينهم ثلاثة في هجمات إيرانية واثنان من منتسبي وزارة الداخلية ومثلهما من منتسبي القوات المسلحة.

الضفة الغربية

قُتلت أربع فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

سوريا

ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن أربعة أشخاص قتلوا عندما أصاب صاروخ إيراني بناية في مدينة السويداء جنوب البلاد في 28 شباط/ فبراير.

البحرين

أعلنت وزارة الداخلية أن شخصين قتلا في هجومين إيرانيين منفصلين كان آخرهما على مبنى سكني في المنامة.

ولفتت وزارة الدفاع الإماراتية في 24 آذار/ مارس إلى أن أحد متعاقديها المدنيين قُتل في هجوم إيراني على البحرين. وذكرت أن المتعاقد مغربي الجنسية.

سلطنة عمان

قُتل شخصان في هجوم بطائرة مسيرة على منطقة صناعية في صحار في 13 آذار/ مارس ، وهما أول قتيلين في السلطنة التي استضافت محادثات وساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت الشركة المشغلة لإحدى الناقلات إن شخصا لقي حتفه في وقت سابق بعد أن أصابت قذيفة الناقلة قبالة سواحل مسقط.

السعودية

قُتل اثنان عندما سقطت قذيفة على منطقة سكنية في مدينة الخرج، جنوب شرقي العاصمة الرياض.

فرنسا

قُتل جندي فرنسي وأصيب ستة آخرون بجروح إثر هجوم بطائرة مسيرة في شمال العراق حيث كانوا يقدمون تدريبات لمكافحة الإرهاب.