حصيلة رسمية لضحايا القصف الإسرائيلي في لبنان منذ اندلاع الحرب

شفق نيوز– بيروت

كشفت وزارة الصحة اللبنانية، يوم السبت، عن مقتل وإصابة أكثر من 10 آلاف مدني منذ بدء الحرب الإسرائيلية على لبنان.

وذكرت الوزارة، في بيان مقتضب اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن 2,496 شخصاً قتلوا، وأصيب 7,725 آخرون منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد في 2 آذار/مارس الماضي.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف 4 مسلحين من حزب الله جنوب خط الدفاع الأمامي في جنوبي لبنان.

وأضاف الجيش: "قضينا اليوم على مسلحين اثنين من حزب الله في منطقة الليطاني جنوبي لبنان".

وجدد الجيش الإسرائيلي تحذيره للبنانيين من العودة إلى عدد من القرى في جنوب لبنان، مؤكداً أنه يُحظر الاقتراب من منطقة نهر الليطاني ووادي الصلحاني والسلوقي.

وأجبرت الغارات الإسرائيلية وأوامر الإخلاء نحو 1.2 مليون لبناني على النزوح.

كما أعلنت تقارير عن تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة ثلاثة أسابيع خلال اجتماع عُقد في البيت الأبيض بوساطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي قال إنه مستعد للانتظار حتى التوصل إلى "أفضل اتفاق" لإنهاء الحرب مع إيران.

واستمر القتال في جنوب لبنان رغم تمديد وقف إطلاق النار، حيث واصلت القوات الإسرائيلية قصف القرى والمدن في المنطقة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أعلن في 16 نيسان/أبريل الجاري التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 10 أيام.

وفي مؤشر على هشاشة الهدنة، واصلت القوات الإسرائيلية هدم المنازل في الشريط الحدودي الذي تحتله حالياً في جنوب لبنان.