حصيلة جديدة لقتلى الجيش التركي بـ"التسمم الغازي" في العراق

شفق نيوز – أنقرة

أعلنت وزارة الجفاع التركية، مساء اليوم الاثنين، عن ارتفاع جديد لعدد القتلى جراء حالة التسمم بغاز الميثان في أحد الكهوف بإقليم كوردستان، ليصل إلى 12 جندياً.

وقالت الوزارة في منشور على حسابها بمنصة "أكس"، أن أربعة آخرين فارقوا الحياة ليرتفع العدد من 8 إلى 12.

وصباح اليوم الاثنين أعلنت وزارة الدفاع التركية أن حصيلة حادثة تسمم الجنود الأتراك ارتفعت إلى ثمانية قتلى.

وذكرت الوزارة في بيان أن الحادثة وقعت أمس الأحد أثناء مهمة للعثور على رفات جندي تركي قتل خلال عملية عسكرية ضد جماعة حزب العمال الكوردستاني.

ويوم أمس الأحد، أعلنت الوزارة أن 19 جندياً تعرضوا لغاز الميثان داخل كهف على ارتفاع 852 متراً في منطقة عملية "المخلب-القفل".

وبينت أن الجنود كانوا يشاركون في عملية متواصلة للعثور على جثمان جندي قتل في 2022 بنيران حزب العمال الكوردستاني في المنطقة.

وذكرت أن الجنود الذين تعرضوا لغاز الميثان في الكهف، نُقلوا إلى المستشفى ليفارق عدد منهم الحياة.