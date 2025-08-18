حصيلة جديدة لضحايا الجوع في غزة: 263 وفاة بينهم 112 طفلاً

شفق نيوز- غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، يوم الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا الجوع وسوء التغذية إلى 263 حالة وفاة، من بينهم 112 طفلاً، في وقتٍ يستمر فيه النقص الحاد في المواد الغذائية والطبية وسط قيود مشددة على دخول المساعدات.

وأوضحت مصادر طبية، أن "خمسة مواطنين، بينهم طفلان، قضوا خلال الساعات الـ24 الماضية بسبب نقص الغذاء وسوء التغذية"، مشيرة إلى أن "أكثر من مليون طفل دون سن 18 عاماً يعانون نقصاً حادّاً في الغذاء، فيما يهدد الخطر حياة نحو 40 ألف رضيع دون العام الأول و250 ألف طفل دون الخامسة".

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أفاد بأن شحنات المساعدات التي تسمح إسرائيل بدخولها لا تغطي سوى 14% من احتياجات السكان، لافتاً إلى أن معظم هذه الشحنات تتعرض للنهب بتواطؤ من القوات الإسرائيلية.

وأضاف أن "القطاع يحتاج يوميًاً إلى ما يقارب 600 شاحنة مساعدات لتوفير الحد الأدنى من الغذاء والمستلزمات الأساسية والوقود والأدوية".

من جانبه، كان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، صرّح مطلع الشهر الجاري بأن حرمان إسرائيل للمدنيين من الوصول إلى الغذاء في غزة "قد يشكّل جريمة ضد الإنسانية".

وأكد أن القيود المفروضة على دخول المساعدات لا تزال صارمة وبعيدة جدًّا عن تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.