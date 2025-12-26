حصري.. ناجون في حمص: تفجير جامع الإمام علي ناتج عن هجوم انتحاري

شفق نيوز- دمشق

فند ناجون من التفجير الذي استهدف، اليوم الجمعة، جامع الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بمدينة حمص، صحة الروايات المتداولة حول وجود عبوة ناسفة، مؤكدين أن الهجوم كان "انتحارياً".

وأخبر ناجون من التفجير، وكالة شفق نيوز، بإن شخصاً مجهولاً وغير معروف لدى أهالي الحي وقف بين المصلين، وقام بالتكبير قبل أن يقع الانفجار داخل المسجد.

وأوضح الناجون، أن الروايات المتداولة حول وجود عبوات ناسفة "غير صحيحة"، وذلك بعد الاستماع لإفادات أكثر من ناجٍ كانوا داخل الجامع لحظة الحادثة، مشيرين إلى أن التفجير كان هجوماً انتحارياً.

وفي السياق، نقلت وكالة "سانا" عن مدير مديرية الإحالة والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة، نجيب النعسان، أن الحصيلة غير النهائية للتفجير بلغت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 21 آخرين.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام سورية، بوقوع انفجار داخل مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بمدينة حمص.

وذكرت القناة الإخبارية السورية، أن القوات الأمنية فرضت طوقاً أمنياً في المكان.

في المقابل، أفاد مصدر سوري، لوكالة شفق نيوز، بأن التفجير ناجم عن وضع عبوة ناسفة داخل المسجد بحسب المعلومات الأولية.