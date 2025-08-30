حصري.. "خطة جديدة" لضرب إسرائيل بعد اغتيال الرهوي

شفق نيوز- صنعاء

أكد العميد الركن عابد محمد الثور، مساعد مدير دائرة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"الحوثيين"، يوم السبت، أن الجيش وضع خطة جديدة لمواجهة إسرائيل عقب العملية العسكرية التي أدت إلى مقتل رئيس الوزراء اليمني وعدد من أعضاء حكومته في صنعاء.

وقال الثور، لوكالة شفق نيوز إن "إسرائيل لم تستهدف مواقع عسكرية وإنما شخصيات سياسية ومدنية لا علاقة لها بالجيش، وهو ما يجعل العملية جريمة حرب مكتملة الأركان".

وأضاف أن "عشر ضربات عنيفة هزّت صنعاء وسمع دويها حتى مسافة 70 كيلومتراً، فيما أظهرت الفحوص الأولية أن القنابل المستخدمة شديدة الانفجار وتُستعمل لأول مرة لضمان التدمير الكامل".

وأشار الثور إلى أن القيادة اليمنية سارعت إلى تعيين محمد مفتاح، قائماً بأعمال رئيس الوزراء، مؤكداً أن "البدائل موجودة".

كما لفت إلى أن اليمن دخل "مرحلة جديدة" بعد الكشف عن صاروخ "فلسطين 2" المطور، الذي أُطلق الجمعة الماضية تجاه إسرائيل".

وحذر الثور، الشركات الأمنية الأجنبية العاملة في إسرائيل من البقاء هناك، قائلاً إن "القوات المسلحة ستترجم تهديداتها إلى عمليات فعلية، وستكون الضربات المقبلة نوعية وقاسية".

وختم المسؤول العسكري اليمني تصريحه بالقول: "الساعات والأيام القادمة ستشهد عمليات عسكرية واسعة ستشكل زلزالاً لإسرائيل وتجعله يدرك حجم خطئه".

وأعلنت رئاسة حكومة صنعاء التي يديرها الحوثيون، بوقت سابق من اليوم، تكليف رئيس المجلس السياسي محمد مفتاح بأعمال رئيس مجلس الوزراء، وذلك في أعقاب مقتل أحمد غالب الرهوي مع عدد من رفاقه جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة اليمنية أول أمس الخميس.

وكانت إسرائيل قد أعلنت يوم الخميس الماضي، تنفيذ ضربات كبيرة وواسعة النطاق داخل الأراضي اليمنية، مشيرة إلى أن الهجوم يستهدف قادة بارزين.