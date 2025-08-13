حصري.. باريس تحضّر للقاء بين ماكرون ومظلوم عبدي

شفق نيوز- دمشق/باريس

أفاد مصدر دبلوماسي، اليوم الأربعاء، بأن العاصمة الفرنسية باريس تشهد تحضيرات أولية لعقد لقاء بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن الترتيبات لا تزال في مراحلها الأولى، ولم يُحدد حتى الآن موعد نهائي للقاء.

ويأتي ذلك بعد أن كشفت مصادر مطلعة للوكالة، في 24 تموز/يوليو الماضي، عن تأجيل اجتماع كان مقرراً في باريس بين وفد الحكومة السورية ووفد قوات سوريا الديمقراطية، نتيجة اتساع الخلافات بين الجانبين.

وكان من المفترض أن يشارك في الاجتماع مظلوم عبدي ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إلى جانب وفدي الطرفين، وبحضور المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك ومسؤولين فرنسيين، وبرعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل أن يتم تأجيله.