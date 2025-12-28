حصري.. العراق يستقبل دفعة جديدة من مواطنيه في مخيم الهول غداً

شفق نيوز- دمشق

أفاد مصدر من مخيم الهول، مساء اليوم الأحد، بالتحضير لإعادة أكثر من 800 عراقي من المخيم الواقع شمال شرقي سوريا إلى العراق يوم غد الاثنين، وذلك بالتنسيق بين الإدارة الذاتية والحكومة العراقية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "كافة الإجراءات الإدارية واللوجستية قد اكتملت لنقل دفعة جديدة من العراقيين من مخيم الهول إلى الأراضي العراقية، بدءاً من صباح يوم غد".

وأضاف أن "الوجبة الجديدة تتكون من 230 عائلة، يبلغ عدد أفرادها 834 شخصاً"، مبيناً أن "العراق سيرسل أكثر من عشرين حافلة فجر يوم غد إلى الأراضي السورية عبر معبر الوليد الحدودي في محافظة الحسكة، وبحماية من قوات التحالف الدولي".

وكان مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، قد أكد، منتصف الشهر الجاري، عزم حكومته إعادة جميع الأسر العراقية من مخيم الهول في سوريا، مشيراً إلى أن الحكومة نقلت حتى نهاية تشرين الثاني الوجبة الـ31 من العائلات، وأن عدد الأسر المتبقية في المخيم أصبح قليلاً جداً مقارنة بالوجبات السابقة، مع توقع إتمام النقل خلال الأشهر الستة المقبلة.

ومنذ بداية العام الجاري، تواصل نقل الأسر العراقية من مخيم الهول في سوريا، حيث غادرت في منتصف نيسان/أبريل 241 أسرة بعدد أفراد 865 شخصاً، وفي 22 حزيران/يونيو وصلت أكبر دفعة تضم 236 أسرة و935 شخصاً، تلتها في تموز/ يونيو الدفعة العاشرة من العام تضم 233 أسرة و812 شخصاً، ثم في نهاية آب/ أغسطس 232 أسرة بعدد أفراد 850 شخصاً، وفي تشرين الثاني/ نوفمبر غادرت الدفعة الـ31 نحو 240 عائلة بإجمالي 858 شخصاً، مع بقاء عدد قليل جداً من الأسر في المخيم.

ومنذ العام 2021، بدأت الحكومة العراقية، بالتعاون مع منظمات دولية، تنفيذ خطة لإعادة العائلات العراقية من مخيم الهول إلى البلاد، حيث يتم استقبالهم في مخيم الجدعة لإعادة تأهيلهم اجتماعياً ونفسياً، وسط اعتراضات محلية متكررة، ولاسيما من ذوي ضحايا تنظيم "داعش"، في محافظة نينوى، الذين يبدون مخاوفهم من عودة هذه العائلات إلى مجتمعاتهم.