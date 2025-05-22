حصري.. الحوثيون يحذرون من "كسر" الحظر على إسرائيل ويتوعدون برد عسكري

شفق نيوز/ توعدت جماعة أنصار الله اليمنية "الحوثيون"، يوم الخميس، من أن أي محاولة لكسر الحظر على المطارات والموانئ الإسرائيلية، ستكون "هدفاً مباشراً" للرد العسكري، وسيتم التعامل معها كـ"طرف مشارك في الحرب".

جاء ذلك، في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز لمساعد مدير دائرة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين، العميد الركن عابد محمد الثور.

وقال الثور، إن "الحظر ما يزال مفروضاً على المطارات والموانئ الإسرائيلية، وأن القوات المسلحة اليمنية مستعدة لأي تصعيد ميداني".

وأكد، أن "أي دولة بما فيها أمريكا، إذا حاولت كسر الحظر المفروض على ميناءي حيفا وميلاد، فهي ستكون هدفاً مباشراً للرد العسكري، وسيتم التعامل معها كطرف مشارك في الحرب".

وأشار الثور، إلى أن "العمليات بين اليمن والولايات المتحدة توقفت بالكامل منذ إعلان واشنطن وقف عملياتها العسكرية، ولم تُسجّل أي حوادث منذ الاتفاق، وأصبح العمل العسكري موجّهاً حصراً ضد الكيان الصهيوني".

وأضاف، أن "اليمن ملتزم بالاتفاق طالما التزمت الولايات المتحدة بعدم التدخل بينها وبين إسرائيل"، معتبراً أن "أمريكا تخلّت عن دعمها لإسرائيل".

وكان الحوثيون أعلنوا، الاثنين الماضي، فرض حظر بحري على ميناء حيفا الإسرائيلي رداً على تصعيد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، داعية السفن المتواجدة في الميناء أو المتجهة إليه إلى أخذ هذا التحذير بعين الاعتبار.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال في 6 مايو/أيار الجاري، إن جماعة الحوثي "أعلنت استسلامها" للولايات المتحدة، مؤكداً أنهم "لن يستهدفوا السفن مجدداً"، وأن واشنطن "ستوقف على الفور الضربات الجوية في اليمن".

يذكر أنه عقب اندلاع الحرب في غزة إثر الهجوم الذي شنته حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، شنّ الحوثيون عشرات الهجمات الصاروخية على إسرائيل وفي البحر الأحمر، حيث استهدفوا سفناً اتهموها بأنها على ارتباط بتل أبيب، دعما للفلسطينيين، على حدّ قولهم.

لكنهم عادوا وأوقفوا هجماتهم هذه مع بدء سريان الهدنة في غزة في 19 يناير/كانون الثاني 2025، ثم استأنفوها مع استئناف إسرائيل غاراتها على القطاع الفلسطيني المدمر، وتوعدوا بتكثيفها طالما استمرّ القصف على غزة.