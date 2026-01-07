إحصائية كبيرة لعدد القتلى والمعتقلين في الاحتجاجات الإيرانية

شفق نيوز- طهران

أكدت مجموعة نشطاء حقوق الإنسان الإيرانية (هرانا)، يوم الأربعاء، ارتفاع ضحايا الاحتجاجات المتواصلة في إيران إلى 36 قتيلاً، وتسجيل أكثر من ألفي حالة اعتقال منذ اندلاع التظاهرات.

وذكرت "هرانا"، أن الاحتجاجات دخلت يومها العاشر في عدد من المدن الإيرانية، مشيرة إلى أن التقارير الواردة من الميدان تفيد بتصاعد وتيرة العنف، إذ امتدت تدخلات القوات الأمنية إلى المراكز الطبية، وتعرض بعضها لمداهمات وتدخلات مباشرة أثناء معالجة المصابين.

وبحسب التقرير، شهدت الأيام الماضية تنظيم تجمعات احتجاجية في ما لا يقل عن 285 موقعاً موزعة على 92 مدينة في 27 محافظة إيرانية، ما يعكس اتساع رقعة الاحتجاجات جغرافياً.

وأضافت "هرانا"، أن "عدد المعتقلين على خلفية هذه التظاهرات بلغ 2076 شخصاً على الأقل، فيما أسفرت المواجهات عن مقتل 34 متظاهراً، إضافة إلى عنصرين من القوات الأمنية".

وتأتي هذه الأرقام في ظل استمرار القيود على الإنترنت ووسائل الاتصال في عدد من المناطق، ما يصعّب عملية التحقق المستقل من حجم الخسائر البشرية والاعتقالات، وسط تحذيرات منظمات حقوقية من تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في البلاد.