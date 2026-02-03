إحصائية غير حكومية: 50 ألف موقوف في إيران منذ انطلاق الاحتجاجات

شفق نيوز- طهران

اشارت إحصائية غير حكومية، يوم الثلاثاء، إلى أن السلطات الإيرانية أوقفت أكثر من 50 ألف شخص في إطار حملتها الأمنية ضد المحتجين، موضحة أن الاعتقالات ما زالت متواصلة.

وأفادت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، في إحصائية لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، بأن 50235 عملية توقيف نفذتها السلطات الإيرانية بحق أشخاص على علاقة بالاحتجاجات.

واستهدفت عمليات التوقيف، وفق الوكالة، مجموعة واسعة من المواطنين "بينهم طلاب وكتّاب وأساتذة"، كما رافقت عمليات التوقيف في بعض الحالات، عمليات تفتيش للمنازل ومصادرة متعلّقات شخصية.

وذكرت الوكالة، أنها أحصت 300 عملية لانتزاع اعترافات بالإكراه على صلة بالاحتجاجات أدلى خلالها المشتبه بهم ببيانات متلفزة بعدما تعرضوا لتعذيب جسدي ونفسي.

وكانت مجموعات حقوقية، اتّهمت قوات الأمن الإيرانية بقتل الآلاف في حملة قمع للاحتجاجات التي بلغت ذروتها في الثامن والتاسع من شهر كانون الثاني/يناير، وتراجعت حدتها مذاك.

وكانت السلطات الإيرانية أقرت في وقت سابق بمقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص في الاحتجاجات، لكنها تقول إن معظمهم كان من عناصر قوات الأمن أو من المارة الذين قُتلوا في "أعمال إرهابية" تتهم منفذيها بالعمل لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، في حين أوقفت الشرطة أعدادا كبيرة من الأشخاص في عموم إيران.