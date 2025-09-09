إحصائية جديدة لعدد قتلى ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي في غزة

شفق نيوز- الشرق الأوسط

كشفت وكالة فرانس برس، يوم الثلاثاء، عن إحصاء جديد لعدد الضباط والجنود القتلى من الجيش الإسرائيلي في غزة، منذ هجوم اكتوبر 2023، وحتى اليوم.

ووفقًا لإحصاء فرانس برس الذي استند إلى بيانات الجيش الإسرائيلي، فقد قُتل 904 جنود إسرائيليين، منهم 468 جنديًا منذ بدء الهجوم البري للجيش على غزة في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي أمس الاثنين مقتل 4 جنود بعد إلقاء عبوة ناسفة على دباباتهم.

وقال الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، أن 4 من جنوده قتلوا في شمال قطاع غزة حيث تكثف قواته عملياتها العسكرية، حيث نشر أسماء 3 من الجنود، بينما لم يكشف عن اسم الرابع.

وأوضح أن هؤلاء القتلى هم الرقيب أوري لاميد، 20 عاما، والرقيب غادي كوتال، 20 عاما، والرقيب أميت أرييه ريغيف، 19 عاما".

وأوضح الجيش أن "الجنود القتلى ينتمون إلى اللواء المدرع النظامي 401، ووقعت الحادثة قرابة الساعة السادسة صباحا، عندما هاجمت خلية من 4 مقاتلين الموقع، وألقوا عبوة ناسفة داخل دبابة مأهولة كانت عند مدخل الموقع، ثم أطلقوا النار على قائدها".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الحادث وقع بالقرب من موقع محصن للكتيبة 50 التابعة للواء "ناحال"، الذي يعمل تحت لواء المدرعات 401 في ضواحي حي الشيخ رضوان - شمال القطاع.

وتابعت أنه تم وضع دبابة الكتيبة، التي كان فيها المقاتلون الاربعة الذين سقطوا، في موقع دفاعي قريب من الموقع المحصن.