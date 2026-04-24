"حصار إيران".. الجيش الأميركي يعلن إعادة توجيه 34 سفينة

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، يوم الجمعة، إعادة توجيه 34 سفينة ضمن إجراءات الحصار على الموانئ الإيرانية.

وذكرت (سنتكوم) في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "يستمر الحصار ضد السفن الداخلة أو الخارجة من موانئ إيران".

وأضافت: "حتى الآن، قامت القوات الأميركية بإعادة توجيه 34 سفينة".

The blockade against ships entering or exiting Iranian ports continues. To date, U.S. forces have redirected 34 vessels. pic.twitter.com/lo7gPjvqsf — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 24, 2026

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، قد كشفت الأربعاء الماضي، تقديرات تشير إلى أن الحصار الأميركي على إيران، يكلفها أكثر من 500 مليون دولار يومياً.

وتهدف خطة "الغضب الاقتصادي" إلى شلّ تجارة النفط والسلع الإيرانية، والعمل على استهداف "أسطول الظل" الذي تعتمد عليه إيران في تصدير مواردها.

وجاءت هذه الخطة في أعقاب فشل جولة مفاوضات عُقدت بين واشنطن وطهران في باكستان بتاريخ 12 نيسان/ أبريل الجاري، وانتهت دون التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التي أطلقتها واشنطن بمشاركة إسرائيل في 28 شباط/ فبراير الماضي تحت اسم "الغضب الملحمي".

وأعلن ترمب، الثلاثاء الماضي تمديد وقف إطلاق النار الذي بدأ في الثامن من نيسان/ أبريل، بهدف إفساح المجال أمام استئناف المفاوضات، محذراً في الوقت ذاته من أن إيران أمام "فرصة أخيرة" لتقديم رد موحد على المطالب الأميركية.

وكان من المقرر أن تستضيف العاصمة الباكستانية إسلام آباد جولة جديدة من المفاوضات بين الوفدين الأميركي والإيراني خلال الأيام الماضية، إلا أن تلك المحادثات قد فشلت لتصعيد الجانبين.

واتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار عبر استمرار الحصار على موانئها، فيما تؤكد واشنطن أنها لن ترفع هذا الحصار قبل التوصل إلى اتفاق إطاري مع الجانب الإيراني.