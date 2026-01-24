حشود عسكرية شمالي سوريا مع اقتراب انتهاء مهلة وقف إطلاق النار

شفق نيوز- دمشق

احتشدت قوات سورية وأخرى كوردية على جانبي خطوط المواجهة في شمال سوريا، اليوم السبت، مع اقتراب موعد نهائي يحل في المساء سيحدد ما إذا كان القتال سيستأنف، وفق ما أوردته "رويترز".

وقالت تركيا، وكذلك بعض المسؤولين في سوريا في وقت متأخر من أمس الجمعة، إن "الموعد النهائي قد يجري تمديده".

وسيطرَت القوات الحكومية على مساحات واسعة من الأراضي في الشمال والشرق خلال الأسبوعين الماضيين من قوات سوريا الديمقراطية.

وكانت قوات الحكومة تقترب خلال الأيام الماضية من آخر مجموعة من المدن التي يسيطر عليها الكورد في الشمال الشرقي، عندما أعلن الشرع بشكل مفاجئ عن وقف إطلاق النار، مانحاً قوات سوريا الديمقراطية مهلة حتى مساء اليوم السبت لوضع خطة للاندماج مع الجيش السوري.

وذكرت مصادر أمنية كوردية لـ"رويترز" أنه "مع اقتراب الموعد النهائي، عززت قوات سوريا الديمقراطية مواقعها الدفاعية في مدن القامشلي والحسكة وعين العرب (كوباني) استعداداً لمعارك محتملة".

وقال مسؤولون سوريون ومصادر في قوات سوريا الديمقراطية إنه "من المرجح أن تمدد مهلة اليوم السبت لعدة أيام، وربما تصل إلى أسبوع".

وكانت وكالة "فرانس برس" نقلت عن مصادر قولها إنه "جرى بالفعل الاتفاق بين دمشق و(قسد) على تمديد وقف النار، إلا أن وزارة الخارجية السورية نفت صحة هذه الأنباء المتداولة".