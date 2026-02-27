حشد أميركي متصاعد في إسرائيل استعداداً لسيناريو مواجهة مع إيران

شفق نيوز- الشرق الأوسط

كشف موقع "واللا" الإسرائيلي، يوم الجمعة، عن ارتفاع عدد جنود وضباط القوات الأميركية المنتشرين في إسرائيل.

وذكر الموقع، أن "تدفّق القوات الأميركية إلى إسرائيل مستمر منذ فترة، إلا أن الأعداد مرشحة للزيادة خلال المرحلة المقبلة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والاستعدادات لسيناريوهات تصعيد محتملة".

وأشار إلى أن "الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب لاستيعاب القوات الأميركية من حيث البنية التحتية والدعم اللوجستي، بما يشمل ترتيبات الإمداد بالطاقة والغذاء، وتنسيق الجاهزية العملياتية".

في المقابل، نقل الموقع عن مصادر غربية أن مقر الأسطول الأميركي الخامس شهد تقليصاً في عدد عناصره إلى الحد الأدنى اللازم لتنفيذ المهام، في خطوة وصفت بأنها إعادة تموضع احترازية تحسباً لأي تطورات عسكرية.

بينما أكد مسؤولون أميركيون، تقليص الوجود البشري في المقر، مع الإبقاء على الجاهزية القتالية.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن أول فرقة أميركية متخصصة بالمسيّرات الانتحارية، المعروفة باسم "فرقة العمل سكوربيون"، أعلنت استعدادها للمشاركة في أي هجوم محتمل على إيران، حال صدور أوامر من الرئيس دونالد ترمب.

في غضون ذلك، أكدت "يسرائيل هيوم"، وصول 14 طائرة تزويد بالوقود أميركية إلى إسرائيل الليلة الماضية.

هذا ووصلت حاملة الطائرات الأميركية جيرالد فورد، التي تعتبر الأكثر تقدماً في العالم، إلى إسرائيل برفقة مجموعتها الضاربة.

يضم الجناح الجوي لأكبر حاملة طائرات في العالم 75 طائرة مقاتلة، بما في ذلك سرب من طائرات إف-35 سي وإف-18.