حزمة عقوبات أوروبية جديدة على إيران وتوجه لتصنيف الحرس الثوري كـ"إرهابي"

شفق نيوز- بروكسل

أقر الاتحاد الاوروبي، يوم الخميس، حزمة عقوبات جديدة تستهدف أفراداً وكيانات في إيران لتورّطها في قمع المتظاهرين ودعم روسيا، مع توصّل أعضاء الاتحاد إلى إجماع سياسي على تشديد الضغوط على الجمهورية الإسلامية.

ويأتي إقرار الحزمة الجديدة بالتوازي مع التمهيد لاتفاق يقضي بإدراج "الحرس الثوري" الإيراني على قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية.

ومن المتوقع أن يوافق التكتل، الذي يضم 27 دولة، على حظر التأشيرات وتجميد الأصول بحق 21 مسؤولاً وجهة حكومية إيرانية بسبب القمع، بمن فيهم وزير الداخلية إسكندر مؤمني.

وكانت دول أوروبية عدة، أبرزها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، أعلنت في الأيام الماضية تأييدها إدراج "الحرس الثوري" في "لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية".

ووثّقت منظمات حقوقية مقتل الآلاف، معظمهم من المتظاهرين، على يد قوات الأمن الإيرانية، في الاحتجاجات التي اندلعت في أواخر كانون الأول/ديسمبر على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية، وسرعان ما تحولت إلى حراك يرفع شعارات مناهضة لإيران.

وقالت مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد كايا كالاس، قبيل اجتماع لوزراء خارجية أعضائه في بروكسل، إنها تتوقّع "أن نتفق على إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية".

وأضافت، "عندما يتصرف (طرف) كإرهابي، عليه أن يتوقع أن يُعامل كإرهابي"، مشيرة إلى أن التصنيف "سيضع الحرس في الخانة ذاتها لجماعات مثل تنظيم القاعدة وتنظيم داعش".

وسبق للاتحاد الأوروبي أن فرض عقوبات على الحرس الثوري ككل والعديد من قياداته على خلفيات عدة، منها قمع احتجاجات سابقة ومساندة إيران لروسيا في حرب أوكرانيا، ولذلك يُستبعد أن يكون للخطوة الجديدة تأثير يُذكر.

إلا أنها تبقى ذات رمزية كبيرة سياسياً، ويُنظر إليها على أنها رسالة إدانة شديدة اللهجة من الاتحاد الأوروبي إلى السلطات الإيرانية على خلفية حملة القمع العنيف التي اعتمدتها في مواجهة الاحتجاجات.