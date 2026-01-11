حزب كوردي معارض: احتجاجات إيران تمثل إرادة الشعب ولا نؤيد نجل الشاه

شفق نيوز- طهران

اعتبر رئيس حزب "سربستي كوردستان" (حزب استقلال كوردستان الإيراني المعارض)، عارف باوەجاني، يوم الأحد، أن اتهامات النظام الإيراني للأحزاب الكوردية بالوقوف وراء الاحتجاجات الشعبية هي "محاولة للهروب من الواقع"، مؤكداً أن دعوات نجل شاه إيران السابق رضا بهلوي لا تلقى صدى لدى الشعوب غير الفارسية بسبب "تاريخه المرير".

وقال باوەجاني لوكالة شفق نيوز، إن "النظام الإيراني، ومع كل موجة احتجاجات، يوجه أصابع الاتهام إلى الأحزاب الكوردية بدلاً من التفكير في الحلول والاستماع لمطالب المحتجين"، مبيناً أن "الاحتجاجات الأخيرة انطلقت شرارتها من سوق صرافي العملة في طهران نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي، ولم يكن للأحزاب الكوردية صلة ببدايتها".

وأضاف أن "أهالي كوردستان إيران انضموا للتظاهرات بعد توسع رقعتها للمطالبة بحقوقهم القومية والثقافية والحرية"، مشدداً على أن "هذه التحركات هي انعكاس لإرادة الشعب الحقيقية ولا توجد أي أيدٍ خارجية تحركها".

وحول دعوات نجل شاه إيران السابق رضا بهلوي للاحتجاج، أكد باوەجاني: "نحن كشعب كوردي، ومعنا البلوش والتركمان والعرب والآذريون، لسنا مع سياسة عائلة الشاه أبداً، ولدينا تجارب مريرة معهم تمثلت في الإبادات الجماعية والقتل والفقر".

وختم رئيس حزب سربستي كوردستان حديثه بالقول إن "تجربة حكم الشاه لم تكن ناجحة، ولا أحد يؤيد عودتهم باستثناء القلة من أزلام النظام السابق"، معتبراً أن "دعوة نجل الشاه لا تمثل اليوم حتى مدينة صغيرة داخل إيران".

وكان نجل شاه إيران السابق، رضا بهلوي، أكد لقناة "فوكس نيوز"، الأحد، أنه مستعد للعودة إلى إيران من مقر إقامته في الولايات المتحدة، وقيادة مرحلة انتقالية نحو حكومة ديمقراطية.

وأضاف في ظل الاحتجاجات التي تشهدها إيران: "مهمتي هي قيادة هذا الانتقال لضمان القيام بكل ما يلزم، وبكل شفافية، كي تتاح للناس فرصة انتخاب قادتهم بحرية واتخاذ قرار بشأن مستقبلهم".

وتشهد إيران احتجاجات واسعة النطاق، بدأت في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، وأسفرت في أحدث إحصائية عن مقتل ما لا يقل عن 466 شخصاً بحسب منظمة "هرانا" الحقوقية"، فيما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مراراً بالتدخل لا سيما في الأيام الأخيرة، وحذر حكام إيران من استخدام القوة ضد المتظاهرين.

من جهته دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في مقابلة عرضها التلفزيون الإيراني، الأحد، أبناء الشعب الى النأي بأنفسهم عن "مثيري الشغب والإرهابيين" في البلاد، معرباً عن استعداد الحكومة الإيرانية للاستماع إلى الشعب، وتنفيذ مطالبه.

وأضاف بزشكيان أن "أميركا وإسرائيل تصدران الأوامر لمثيري الشغب لزعزعة الاستقرار بالبلاد"، مردفاً بالقول، إن أعداء إيران يريدون "زرع الفوضى والاضطراب" بعد الحرب التي دامت 12 يوماً مع إسرائيل.