حزب الله يهاجم مفاوضات لبنان مع إسرائيل ويحذر

شفق نيوز- بيروت

انتقد حزب الله اللبناني، يوم الجمعة، "هروع" الدولة اللبنانية إلى عقد مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، فيما حذر من خطورة "مسار التنازلات"، وذلك بعد مساعي بيروت لعقد جولة مفاوضات مع تل أبيب لإيقاف الأعمال العسكرية في لبنان.

وذكر حزب الله: "بينما تهرع الدولة اللبنانية لمفاوضات مباشرة مع العدو تحت النار تترك السيادة نهباً لصواريخ العدو"، داعياً السلطة اللبنانية إلى أن "تعي خطورة مسار التنازلات مع العدو وأن تعود لموقعها بجانب شعبها ومقاومته".

وفي وقت سابق من اليوم، جدد الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، موقف الحزب في مواصلة العمليات العسكرية ضد القوات الإسرائيلية وعدم التراجع عن ذلك.

وقال قاسم في تصريحات صحفية، إن "العدو لجأ إلى الإجرام الدموي الأربعاء الماضي باستهداف المدنيين لتغطية عجزه في الميدان"، في إشارة إلى الهجمات التي نفذتها إسرائيل على أحياء سكنية في بيروت وأوقعت المئات بين قتيل وجريح في حصيلة هي "الأثقل" منذ اندلاع النزاع بين حزب الله في أوائل شهر آذار/ مارس الماضي.

وبحسب تقارير إعلامية، فمن المقرر عقد أول جولة مفاوضات "مباشرة" بين تل أبيب وبيروت يوم الثلاثاء المقبل في واشنطن، بهدف التوصل لاتفاق نهائي لإيقاف الغارات الجوية العنيفة التي تشنها إسرائيل على الأراضي اللبنانية، ووضع حد للعمليات العسكرية المستمرة منذ نحو 40 يوماً.