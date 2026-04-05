حزب الله ينفذ هجمات صاروخية على مواقع ومستوطنات إسرائيلية

شفق نيوز- بيروت

أعلن حزب الله، يوم الأحد، عن تنفيذ عدة هجمات صاروخية استهدفت مواقع للجيش الإسرائيلي والبنى التحتية في مستوطنات شمال فلسطين المحتلة.

وأوضح الحزب في سلسلة بيانات، أن "الهجمات شملت مستوطنتي أفيفيم ويرؤون في الجليل، بالإضافة إلى مستوطنة معالوت ترشيحا، مستهدفا البنى التحتية للعدو الإسرائيلي".

كما أفاد الحزب بـ"تنفيذ هجوم بصواريخ على قاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليات الجوية شمال فلسطين المحتلة، وذلك ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق جنوب لبنان".

وكانت القناة 12 الإسرائيلية، قد نقلت عن مصادر بالجيش الإسرائيلي، أمس السبت، أن حزب الله قادر على شن 200 عملية يوميا لمدة 5 أشهر.

يأتي ذلك في وقت تواجه إيران هجمات عسكرية أميركية وإسرائيلية للشهر الثاني على التوالي، بعدما تحولت من مواجهة مباشرة بين طهران وتل أبيب إلى اشتباك إقليمي مفتوح امتدت تداعياته إلى العراق ولبنان وسوريا والخليج، وسط مخاوف متزايدة على أمن الطاقة والملاحة والاستقرار في المنطقة.