حزب الله يقصف مجمع "رفائيل" للصناعات العسكرية الإسرائيلية

شفق نيوز- بيروت

أعلن حزب الله اللبناني، يوم الخميس، استهداف مجمع الصناعات العسكرية الإسرائيلية.

وقال الحزب في بيان إن "مقاتلينا استهدفوا عند الساعة 12:20 من ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي) مجمع الصناعات العسكرية التابع لشركة (رفائيل) جنوب مدينة عكا، وذلك بصلية صاروخية".

وأضاف أن "ذلك جاء ردا على الهجمات الإسرائيلية على البلدات اللبنانية والضاحية الجنوبية"، فيما لم يذكر البيان تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار أو الخسائر الناتجة عن الهجوم.

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن في 2 آذار/ مارس الجاري، أنه استهدف شخصيات وقيادات بارزة في حزب الله اللبناني في العاصمة بيروت، رداً على إطلاق الحزب صواريخ ومسيّرات على إسرائيل، وصادق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، على خطة هجومية جديدة على لبنان، عقب إطلاق نار من الأخير، قائلاً إن "حزب الله" يتحمل مسؤولية التصعيد"، على حد قوله.

وشهد جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، خلال الأيام الماضية، حركة نزوح كثيفة، عقب التطورات الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل.