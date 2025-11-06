حزب الله يعلن "حقه في مقاومة" إسرائيل ويؤكد دعمه للجيش اللبناني

شفق نيوز- بيروت

أعلن حزب الله اللبناني، يوم الخميس، حقه في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً دعمه لجيش بلاده.

وذكر الحزب في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "لبنان معني ‏راهناً بوقف العدوان بموجب نص إعلان وقف النار والضغط على العدو الصهيوني للالتزام ‏بتنفيذه، وليس معنياً على الإطلاق بالخضوع للابتزاز العدواني والاستدارج نحو تفاوض سياسي مع العدو الصهيوني".

وأكد "حقه في مقاومة الاحتلال (الإسرائيلي)"، مضيفاً أنه سيدعم الجيش اللبناني.

وأصدر الرئيس اللبناني جوزاف عون، الأسبوع الماضي، تعليمات للجيش بمواجهة أي توغل إسرائيلي في جنوب لبنان، وذلك بعد أن عبرت القوات الإسرائيلية الحدود ليلا وقتلت موظفاً في الإدارة المحلية، رغم وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

وتتسارع وتيرة التطورات على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية وسط مؤشرات على مرحلة تصعيد جديدة قد تضع المنطقة على حافة مواجهة واسعة.

فبحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، تشير تقديرات استخباراتية غربية إلى أنّ "حزب الله تمكن جزئياً من إعادة بناء شبكة إمداداته العسكرية، متلقياً شحنات أسلحة من إيران عبر العراق وسوريا".

في المقابل، تؤكد الاستخبارات الإسرائيلية "رصد نشاط مكثف للحزب يهدف إلى ترميم قدراته وتعزيز نفوذه في الداخل اللبناني، لا سيما شمال نهر الليطاني".

وحذرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مؤخراً، أن "لا مكان محصناً في لبنان" إذا واصل الحزب إعادة تسليحه، فيما تتجه تل أبيب إلى ترجمة تهديداتها بسلسلة من الضربات الجوية التي أصبحت شبه يومية، وإن كانت لا ترقى بعد إلى مستوى الحرب المفتوحة.