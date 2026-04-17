حزب الله يعلن التزامه بوقف إطلاق النار ويحذر الدولة اللبنانية

شفق نيوز- بيروت

أعلن حزب الله اللبناني، يوم الجمعة، التزامه بوقف إطلاق النار، الذي اتفقت عليه الحكومة اللبنانية مع إسرائيل، محذرا الدولة اللبنانية من "الأفخاخ الإسرائيلية".

وقال حزب الله في بيان نقلته وسائل إعلام عربية إن "وقف النار يجب أن يشمل المنطقة الحدوديّة"، مؤكداً "الالتزام بوقف إطلاق النار بحذر".

وتابع حزب الله: "ننبّه السلطة اللبنانية إلى مخاطر الانزلاق التدريجي نحو الأفخاخ الإسرائيلية"، مبيناً أن "السلطة اللبنانية تفاوضت مع إسرائيل دون تحقيق هدف وقف النار والانسحاب، ووقعت في مأزق كبير".

وكان حزب الله اللبناني، قد أكد في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن مقاتليه لا يزالون في حالة استنفار قصوى للرد على أي هجمات اسرائيلية في حال خرق إطلاق النار المعلن بين تل أبيب وبيروت رغم دخوله حيز التنفيذ منذ مساء أمس الخميس.

وأمس الخميس، أعلن ترمب، وقف إطلاق نار في لبنان لمدة عشرة أيام، بدءاً من الساعة 5 مساء اليوم بتوقيت أميركا.