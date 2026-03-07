حزب الله يعلن استهداف موقع بلاط وقاعدة دادو شمال إسرائيل

شفق نيوز- بيروت

أعلن حزب الله اللبناني، يوم السبت، استهداف موقع بلاط وقاعدة دادو شمال إسرائيل.

وذكر الحزب في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "المقاتلين استهدفوا، عند الساعة 09:45 صباحاً، موقع بلاط المستحدث في جنوب لبنان باستخدام الأسلحة الصاروخية".

وأضاف: "كما نفذ المقاتلين عند الساعة 13:00 من ظهر اليوم، هجوماً بصواريخ استهدف مقر قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي (قاعدة دادو)، الواقعة شمال شرق مدينة صفد".

وأشار الحزب، إلى أن "الهجومين يأتيان رداً على العدوان الإسرائيلي الذي طال مناطق عدة في لبنان خلال الفترة الأخيرة"، على حد قوله.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، يوم السبت، مقتل 41 شخصاً وإصابة 40 آخرين جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت بلدة النبي شيت والبلدات المحيطة بها في منطقة البقاع شرقي البلاد.

وأضافت الوزارة أن 6 أشخاص، بينهم 4 أطفال، قُتلوا في غارة إسرائيلية أخرى استهدفت بلدة شمسطار في البقاع شرقي لبنان.