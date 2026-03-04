حزب الله يعلن استهداف قاعدتين إسرائيليتين.. والإنذار يدوي في القدس وتل أبيب

شفق نيوز- بيروت

أعلن حزب الله اللبناني، يوم الأربعاء، استهداف قاعدتين إسرائيليتين إحداهما بحرية والأخرى تبعد بمسافة 120 كم عن حدود لبنان، في حين سُمعت صفارات الإنذار تدوي في القدس وتل أبيب.

وقال بيان صادر عن الحزب، إنه استهدف "بالمسيّرات الانقضاضية قاعدة حيفا البحرية"، كما استهدف بالمسيّرات أيضاً، "قاعدة تل هشومير الإسرائيلية التي تبعد عن الحدود اللبنانية 120 كم".

على صعيد ذي صلة، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إن "صفارات الإنذار تدوي في القدس وتل أبيب الكبرى"، من دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل.

وكان حزب الله، أعلن في وقت سابق من يوم الأربعاء، استهداف مقر شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، وقاعدة "غيفع" للتحكم بالطائرات المسيرة.

وأعلنت الحكومة اللبنانية، برئاسة نواف سلام، أمس الأول الاثنين، حظر الأنشطة العسكرية لحزب الله، معتبرة إياها خارجة عن القانون ومخالفة لقرارات مجلس الوزراء.

فيما توعد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، باستهداف الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، معتبراً أنه "هدف واضح" ضمن قائمة معدّة للتصفية.