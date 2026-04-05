حزب الله يعلن استهداف بارجة عسكرية إسرائيلية قبالة السواحل اللبنانية

شفق نيوز- بيروت

أعلن حزب الله اللبناني، يوم الأحد، استهداف بارجة عسكرية إسرائيلية قبالة السواحل اللبنانية.

وذكر الحزب في بيان، أن "استهداف البارجة تم على بعد 68 ميلاً بحرياً قبالة السواحل اللبنانية كانت تتحضّر لتنفيذ اعتداءاتها على الأراضي اللبنانيّة".

وأضاف، أن "عملية الإستهداف تمت بصاروخ كروز بحريّ بعد رصد الهدف لساعات، وتأكّدت إصابته بشكل مباشر".

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، ليل السبت، عن مصادر بالجيش الإسرائيلي، أن حزب الله قادر على شن 200 عملية يوميا لمدة 5 أشهر.

وأضافت المصادر، أن المواجهة مع حزب الله ستستمر وتتصاعد حتى في حال التوصل لوقف إطلاق نار مع إيران، مبينة أن الجيش يشير إلى أن حزب الله لا يزال يمتلك مئات منصات الإطلاق في شمال الليطاني.