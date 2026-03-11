حزب الله يطلق "العصف المأكول" وإسرائيل تغير خطط الجبهة

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن حزب الله اللبناني، مساء اليوم الأربعاء، أن "المقاومة الإسلامية" أطلقت عمليات "العصف المأكول" ضد إسرائيل، في وقت رصد الجيش الإسرائيلي "هجوماً مكثفاً" في جبهة الشمال، معلناً تغيير الخطط في تلك الجبهة تزامناً التصعيد الحالي.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بـ"إصابة شخصين عقب الهجمات الصاروخية الأخيرة على شمال إسرائيل"، فيما أشارت صحيفة "يسرائيل هيوم" إلى ورود "بلاغات عن وقوع إصابات مباشرة في مواقع عدة إثر الهجوم الصاروخي الأخير لحزب الله على شمال إسرائيل"، بدوره ذكر الجيش الإسرائيلي أن "فرق الإنقاذ تعمل في مواقع عدة أبلغ فيها عن سقوط صواريخ أو شظايا".

وأكد الجيش الإسرائيلي أن "حزب الله اللبناني وإيران أطلقوا الكثير من الصواريخ، واعترضنا أغلبها، كما غيرنا الخطط في جبهة الشمال مع التصعيد الحالي، ونواجه أياماً صعبة وأخرى قادمة مليئة بعدم اليقين".

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن تشغيل "إنذار مبكر عقب رصد هجوم صاروخي إيراني على شمال إسرائيل"، فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه تم "توجيه نحو مليون إسرائيلي بالدخول إلى الملاجئ".

وتزامناً مع ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إنه "بدأ موجة غارات في لبنان رداً على (إطلاق النار الواسع) على إسرائيل، وسنواصل ضرب حزب الله حتى يتم نزع سلاحه"، لافتاً إلى أن "إزالة تهديدات حزب الله قد تستغرق وقتاً أطول".

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "نفذنا سلسلة عمليات في بيروت، واستهدفنا أحد الأبراج التي يستخدمها الحرس الثوري الإيراني في العاصمة اللبنانية".

وفي السياق ذاته، ذكر مسؤول إسرائيلي رفيع للقناة 12 العبرية، أن "حزب الله يجلب نهايته بيديه، والساعات الـ24 القادمة ستؤثر على مسار المعركة مع حزب الله في لبنان".

وعن جبهة إيران، أشار الجيش الإسرائيلي إلى "تدمير أكثر من 60% من منصات الصواريخ الإيرانية، وأكثر من 80% من الدفاعات الجوية، وضربنا موقعاً لتطوير البرنامج النووي الإيراني، ولدينا قائمة واسعة من الأهداف في إيران وسنواصل ضربها"، فيما لفت إلى أن "القضاء على التهديد الإيراني قد يتطلب وقتاً طويلاً".

وفي 2 آذار/مارس الجاري اتسعت رقعة الحرب إقليمياً لتشمل لبنان، بعد أن بدأت إسرائيل والولايات المتحدة في 28 شباط/ فبراير الماضي هجوماً متواصلاً على إيران، ما أودى بحياة المئات، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.