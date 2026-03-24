حزب الله يستهدف مواقع وتجمعات للجيش الإسرائيلي جنوب لبنان

شفق نيوز- بيروت

أعلن حزب الله اللبناني، يوم الثلاثاء، تنفيذ سلسلة هجمات صاروخية استهدفت مواقع وتجمعات للجيش الإسرائيلي في مناطق حدودية جنوب لبنان.

وقال الحزب في بيانات متتالية، إن "مقاتليه استهدفوا، صباح اليوم، قوة من الجنود الإسرائيليين كانت متمركزة داخل منزل في بلدة القوزح، بصاروخ موجه"، مؤكداً "تحقيق إصابة مباشرة".

وأضاف أن "هجمات أخرى نفذت أيضا طالت تجمعات لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في البلدة ذاتها، إضافة إلى مناطق جنوب غرب علما الشعب، وموقع بلاط المستحدث، وتلة الخمارة، وذلك باستخدام صليات صاروخية".

وأشار الحزب إلى أن "هذه العمليات تأتي دفاعاً عن لبنان وشعبه".

ويأتي هذا التصعيد العسكري في وقت تتواصل فيه الحرب لليوم الخامس والعشرين على التوالي بين إسرائيل وأميركا من جهة وإيران من جهة أخرى، فيما دخلت لبنان الحرب في 2 آذار/ مارس الجاري.