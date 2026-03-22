حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية وتجمعات للجيش قرب الحدود اللبنانية

شفق نيوز- بيروت

أفاد حزب الله اللبناني، يوم الأحد، بأن مقاتليه نفذوا سلسلة هجمات استهدفت مواقع عسكرية وتجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية تزامنا مع تصاعد النزاع في منطقة الشرق الأوسط.

وذكر الحزب في بيانات عسكرية، أن "عناصره استهدفوا تجمعاً لجنود إسرائيليين في موقع حانيتا، مقابل بلدة علما الشعب الحدودية، باستخدام سرب من الطائرات المسيّرة الانقضاضية".

وأضاف أن "عملياته شملت استهداف مستوطنة ديشون بصليات صاروخية، إلى جانب استهداف تجمع آخر في مستوطنة أفيفيم بواسطة مسيّرات انقضاضية".

كما أعلن الحزب "تنفيذ هجوم إضافي استهدف تجمعاً لجنود إسرائيليين في منطقة خربة المنارة مقابل بلدة حولا، باستخدام صواريخ".

وأكد البيان أن "هذه العمليات تأتي دفاعاً عن لبنان وشعبه، وفي إطار التحذيرات التي وجهها الحزب إلى عدد من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، وسط تصاعد التوترات في المنطقة".