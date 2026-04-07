حزب الله يستهدف مروحيات ومستوطنات إسرائيلية على الحدود اللبنانية

شفق نيوز- بيروت

أعلن حزب الله، اليوم الثلاثاء، عن استهداف دبابات ومروحيات إسرائيلية، بالإضافة إلى مستوطنات إسرائيلية على الحدود اللبنانية.

وذكر الحزب في سلسلة بيانات، أن "مقاتليه استهدفوا عند الساعة الـ 09:00 صباحاً تجمعاً لجنود الجيش الإسرائيلي في بلدة مركبا بصلية صاروخية، فيما تم استهداف دبابتي ميركافا في مشروع الطيبة عند الساعة الـ 09:15، ما أدى إلى تحقيق إصابات مباشرة".

وأضاف: "كما استهدفوا عند الساعة الـ 10:00 مروحيتين إسرائيليتين في أجواء بلدة البياضة بصواريخ أرض-جو وأجبروهما على التراجع، بالإضافة إلى استهداف تجمّع لآليات وجنود الجيش عند بوابة فاطمة على الحدود اللبنانية الفلسطينية".

وتابع: "عند الساعة الـ 09:00 تم استهداف مستوطنة نطوعة، وفي الـ 10:30 مستوطنة المطلة للمرة الرابعة بصلية صاروخية"، مبينا أن "ذلك جاء للدفاع عن لبنان وشعبه".