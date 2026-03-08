حزب الله يستهدف مدينة نهاريا وقاعدة حيفا البحرية في إسرائيل

شفق نيوز- بيروت

أعلن حزب الله اللبناني، يوم الأحد، استهداف مدينة نهاريا وقاعدة حيفا البحرية في إسرائيل، وذلك في إطار الرد على الغارات الإسرائيلية التي طالت مناطق لبنانية.

وقال الحزب في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "مقاتلينا استهدفوا عند الساعة 12:10 بعد منتصف الليل مدينة نهاريا شمال إسرائيل بسرب من المسيرات الانقضاضية، وذلك للمرة الثانية خلال الساعات الأخيرة".

وأضاف أنهم "نفذوا أيضاً هجوماً صاروخياً عند الساعة 12:00 من منتصف الليل استهدف قاعدة حيفا البحرية في مدينة حيفا، مستخدمين صلية من الصواريخ النوعية".

وأوضح الحزب أن "الهجومين يأتيان رداً على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت عشرات المدن والبلدات اللبنانية، بينها الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت".

وتأتي هذه الضربات في ظل تصاعد المواجهات العسكرية على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة، مع تبادل القصف بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، ما يثير مخاوف من اتساع رقعة التصعيد في المنطقة.