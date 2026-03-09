حزب الله يستهدف إسرائيل والرئيس اللبناني يدعو لـ"حصر السلاح"

شفق نيوز- بيروت

أعلن حزب الله اللبناني، يوم الاثنين، عن قصف مستوطنة إسرائيلية واستهداف قوة للجيش الإسرائيلي في بلدة حدودية.

وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام عربية، قال حزب الله: "قصفنا مستوطنة نهاريا في إطار التحذير الذي وجهناه، واستهدفنا بالصواريخ قوة لجيش العدو في وادي هونين مقابل بلدة مركبا الحدودية".

من جانبه، دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون، العالم لمساعدة لبنان في إرساء هدنة كاملة مع وقف لكل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

وقال الرئيس اللبناني في مؤتمر صحفي: "ندعو لدعم قواتنا المسلحة للسيطرة على مناطق التوتر ونزع سلاح حزب الله".

وتابع عون : "ندعو لمفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية دولية"، مبيناً أن "هناك محاولة لحشر لبنان بين عدوان إسرائيلي وفريق مسلح خارج عن الدولة لا يقيم وزنا لمصلحة البلد".

ولفت عون إلى أن "إطلاق 6 صواريخ لم يشكل انتقاماً مقنِعاً لاغتيال خامنئي"، مبينا أن "من أطلق الصواريخ كان من أجل حسابات النظام الإيراني، وأراد سقوط دولة لبنان تحت العدوان والفوضى".

وأوضح الرئيس اللبناني، أن الحرب على بلدي هي حرب بين عدوان لا يعرف القوانين وفريق مسلح خارج عن الدولة".