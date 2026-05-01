حزب الله يستهدف تجمعاً لجنود إسرائيليين وتحذيرات بإخلاء قرى في جنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني، يوم الجمعة، استهداف تجمع لآليّات وجنود الجيش الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة جنوب لبنان بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

بالمقابل، نقلت صحيفة "هارتس" عن الجيش الإسرائيلي، قوله إن ضابطاً وجندياً أصيبا في الجليل الأعلى بمسيرة أطلقها حزب الله واستهدفت سيارة.

وأطلق الجيش الإسرائيلي، تحذيرا عاجلا لسكان قرية حبوش جنوبي لبنان بإخلائها والابتعاد لمسافة لا تقل عن ألف متر.

من جانبها، أفادت وسائل اعلام،باستهداف غارة إسرائيلية بلدة زوطر الغربية بقضاء النبطية جنوبي لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، استهداف 40 موقعاً تابعاً لحزب الله واعتراض طائرات مسيّرة.