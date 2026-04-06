حزب الله يستهدف تجمعات ومواقع للجيش الإسرائيلي مع استمرار الغارات جنوب لبنان

شفق نيوز- بيروت

أعلن حزب الله، يوم الإثنين، تنفيذ هجومين صاروخيين استهدفا تجمعات لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الفلسطينية، جاء ذلك بالتزامن مع تواصل القصف الإسرائيلي على بلدات الجنوب.

وذكر الحزب في بيان له، أن "مقاتليه استهدفوا عند الساعة 11:20 تجمّعا لآليات وجنود جيش الإسرائيلي عند بوابة فاطمة على الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة بصليةٍ صاروخيّة".

وأضاف: "كما استهدفوا أيضا تجمّعًا لآليات وجنود جيش الإسرائيلي في موقع إبل القمح بصليةٍ صاروخيّة".

وفي المقابل، شهد جنوب لبنان تصعيداً ميدانياً، حيث أفادت وسائل إعلام لبنانية، بـ"وقوع غارة إسرائيلية استهدفت سيارة مدنية من نوع رابيد على الطريق العام بين صور والناقورة في محلة الرشيدية، إلى جانب قصف مدفعي طال بلدة القليلة الحنية".

إلى ذلك، أدانت نقابة عمال ومستخدمي بلديات محافظة بعلبك-الهرمل الغارة التي استهدفت بلدة عبا في النبطية، والتي أسفرت عن مقتل رئيس بلدية عبا محمد حسين ترحيني وشرطي البلدية محمد مصطفى ترحيني، معتبرة أن الهجوم يمثل "اعتداء جديداً يطال المدنيين ومؤسسات الدولة".

يأتي ذلك في وقت تواجه إيران هجمات عسكرية أميركية وإسرائيلية للشهر الثاني على التوالي، بعدما تحولت من مواجهة مباشرة بين طهران وتل أبيب إلى اشتباك إقليمي مفتوح امتدت تداعياته إلى العراق ولبنان وسوريا والخليج، وسط مخاوف متزايدة على أمن الطاقة والملاحة والاستقرار في المنطقة.