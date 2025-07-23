حزب الله يرفض تسليم سلاحه: جاهزون للتصادم مع الدولة

شفق نيوز- بيروت

أفادت مصادر لبنانية، يوم الاربعاء، بأن الجناح العسكري لحزب الله أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنه لن يسلم سلاحه، وأنه جاهز للتصادم مع الدولة اذا ارادت ذلك.

ونقل موقع العربية/ الحدث الاخباري عن المصادر، أن "حزب الله أبلغ بري بأنه لن يسلم السلاح حتى في حال انسحاب إسرائيل"، مشدداً على أنه "جاهز للتصادم إذا أرادت الدولة اللبنانية ذلك".

واوضحت أن "بري أبلغ المبعوث الأميركي توم برّاك أنه لا يمكنه الوعد بنزع سلاح حزب الله شمال نهر الليطاني"، مشيرة إلى "وجود غضب داخل الدولة اللبنانية تجاه إصرار الحزب على ما وصفته بـ"إضاعة الفرصة".

وفي وقت سابق، شدّد المبعوث الأميركي توم باراك، على أنّ سلاح حزب الله شأن داخلي لبناني، في حين تواصل فيه واشنطن الضغط على السلطات لنزعه بعد حرب دامية مع إسرائيل كلّفت الحزب جزءا كبيرا من ترسانته العسكرية وعددا من قادته.