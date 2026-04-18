حزب الله يرد على ماكرون: لا علاقة لنا بالهجوم على "اليونيفيل"

نفى حزب الله اللبناني، يوم السبت، علاقته بحادثة تعرض قوة من الأمم المتحدة "اليونيفيل" لإطلاق نار في جنوب لبنان، وذلك بعد أن حمّل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حزب الله بالوقوف وراء الهجوم الذي أسفر عن مقتل جندي فرنسي وإصابة ثلاثة آخرين.

وذكر الحزب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه ينفي علاقته بالحادث الذي حصل مع قوات اليونيفيل في منطقة الغندورية- بنت جبيل، داعياً إلى توخي الحذر في إطلاق الأحكام والمسؤوليات حول الحادث بانتظار تحقيقات الجيش اللبناني لمعرفة ملابسات الحادثة بالكامل.

وشدد حزب الله، بحسب البيان، على "استمرار التعاون بين الأهالي واليونيفيل والجيش اللبناني، مؤكداً ضرورة التنسيق بين الجيش اللبناني واليونيفيل في تحركاتها سيّما في هذه الظروف الدقيقة".

ووفقاً للبيان، فقد استغرب حزب الله المواقف التي سارعت إلى رمي الاتهامات جزافاً، في وقت تغيب فيه هذه الجهات ولا يُسمع لها صوت عندما يعتدي العدو الإسرائيلي على قوات اليونيفيل.

هذا وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أفاد السبت بأن "جندياً فرنسياً قتل وأصيب ثلاثة آخرون خلال الهجوم"، مشيراً إلى أن "كل المؤشرات تفيد بوقوف حزب الله وراء العملية".

وطالب ماكرون السلطات اللبنانية بـ"التحرك الفوري لتوقيف الجناة وتحمل مسؤولياتها إلى جانب قوات اليونيفيل".

من جهته، قدم الرئيس اللبناني جوزيف عون تعازيه لنظيره الفرنسي بمقتل الجندي، في وقت أكدت فيه وزيرة الجيوش الفرنسية أن "الحادثة وقعت نتيجة إطلاق نار مباشر ضمن كمين استهدف الدورية".

إلى ذلك، أعلن الجيش اللبناني فتح تحقيق لكشف ملابسات الهجوم والعمل على ملاحقة المتورطين وتوقيفهم.

وفي أحدث المواقف السياسية لحزب الله عن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، أكد نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله اللبناني، محمود قماطي، السبت، أن لا عودة إلى ما قبل الثاني من آذار/ مارس 2026، في إشارة إلى تاريخ دخول حزب الله في الحرب إلى جانب إيران ضد إسرائيل والولايات المتحدة، لافتاً إلى أن "إصبع المقاومة سيبقى على الزناد".

وشدد قماطي في مؤتمر صحافي على أنه "لن نكتفي بوقف إطلاق النار ولن نعود إلى ما كنا عليه مهما قدمنا من ثمن ولن نصبر بعد اليوم، فقد طفح الكيل وانتهى الصبر الاستراتيجي".

وكشف قماطي، أنه سيكون للأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، خارطة مفصلة للمرحلة المقبلة سيتم الإعلان عنها.

وبشأن الهدنة المؤقتة منذ 17 نيسان/ أبريل الجاري، أوضح قماطي أن مدتها مرهونة بتطورات الوقائع على الأرض، داعياً الأهالي إلى عدم الاستقرار حيث عادوا وأن يكونوا على حذر من "الغدر الإسرائيلي"، مشدداً على أن المقاومة في جاهزية لمواجهة أي خرق إسرائيلي.

وعلى صعيد المفاوضات المباشرة بين الدولة اللبنانية مع إسرائيل، أكد قماطي أنّ الصفة الرسمية للمفاوضات لا تلغي موقف الشعب والمقاومة، فالمقاومة هي التي ترسم المصير.

وأضاف: "إذا أصرّ رئيسا الجمهورية والحكومة على طريق المفاوضات المباشرة فإنهما في طريق ونحن في طريق"، مردفاً أن "الدولة تركض وتهرول نحو الذل والهوان ونحو التفريط بالسيادة خطوة بعد خطوة بدلاً من التمسّك بأقوى أوراقه".