حزب الله يحذر من "اتفاقات ثنائية" ويؤكد مواصلة المقاومة

شفق نيوز- بيروت

حذر حزب الله اللبناني، يوم الأحد، من ما أسماها بمحاولة "توريط" السلطة اللبنانية باتفاق ثنائي بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والإدارة الأميركية، مؤكداً أن مواصلة المقاومة باستهداف الجيش الاسرائيلي "رد مشروع" على خروقه لوقف إطلاق النار.

وذكر الحزب في بيان تابعته وكالة شفق نيوز: "نحذر من محاولة توريط السلطة اللبنانية باتفاق ثنائي بين نتنياهو وواشنطن لم يكن للبنان رأي أو موقف منه".

وأضاف: "لن ننتظر أو نراهن على دبلوماسية خائبة أثبتت فشلها ولا على سلطة متخاذلة عن حماية وطنها"، لافتاً إلى أن "السلطة بلبنان تقف صامتة عاجزة عن القيام بواجبها والعدو ينسف البيوت ويحرق الأخضر واليابس".

وتابع حزب الله، أن "تمديد الهدنة أسابيع إضافية كان يفترض أن يأتي بوقف إطلاق نار إلا أن العدو صعد من عدوانيته واعتداءاته"، معتبراً أن "مواصلة المقاومة باستهداف العدو الإسرائيلي رداً مشروعاً على خروقه المتمادية لوقف إطلاق النار".

وخلص في الختام إلى القول "نؤكد بشكل واضح أن استمرار العدو في خرقه لوقف إطلاق النار وفي اعتداءاته سيقابل بالرد والمقاومة".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام لبنانية بوقوع عدة غارات جوية في مناطق بجنوب لبنان، وذلك عقب أوامر إخلاء أصدرها الجيش الإسرائيلي.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام، أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على بلدة زوطر الشرقية، كما استهدفت غارة إسرائيلية دوار بلدة كفرتبنيت، ما أدى إلى سقوط ضحايا.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة اللبنانيةـ الأحد، أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على لبنان، منذ 2 آذار/ مارس حتى 26 نيسان/ أبريل باتت كالتالي: 2509 ضحية و7755 جريحاً.

وقد ارتفعت حصيلة الضحايا من العاملين في القطاع الصحي إلى 100 ضحية و233 جريح، في حين تعرّضت 16 مستشفى إلى أضرار جزئية، وأقفلت 4 مستشفيات أبوابها بشكل كامل.