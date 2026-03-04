حزب الله: قصفنا شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية وقاعدة "غيفع" للتحكم بالمسيرات

شفق نيوز- بيروت

أعلن حزب الله اللبناني، يوم الأربعاء، استهداف مقر شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، وقاعدة "غيفع" للتحكم بالطائرات المسيرة.

وذكر الحزب في بيان، أنه "عند الساعة 02:00 من فجر اليوم الأربعاء، استهدف مقاتلونا مقرّ شركة الصناعات الجويّة الإسرائيلية (IAI) وسط فلسطين المحتلّة، باستخدام سربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة".

وأضاف الحزب في بيان آخر، أنه "عند الساعة 03:30 من فجر اليوم الأربعاء، تم استهداف قاعدة غيفع للتحكم بالمسيرات شرق مدينة صفد المحتلة، بصاروخٍ دقيق الإصابة".

وكانت الحكومة اللبنانية، برئاسة نواف سلام، أعلنت أمس الأول الاثنين، حظر الأنشطة العسكرية لحزب الله، معتبرة إياها خارجة عن القانون ومخالفة لقرارات مجلس الوزراء.

فيما توعد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، باستهداف الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، معتبراً أنه "هدف واضح" ضمن قائمة معدّة للتصفية.