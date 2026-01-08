حزب الله: تم تنفيذ موجبات وقف إطلاق النار في جنوب الليطاني

شفق نيوز- بيروت

أعلن حزب الله اللبناني، يوم الخميسن عن تنفيذ موجبات وقف إطلاق النار في جنوب الليطاني، فيما بين أن ؟إسرائيل تهدد أمن واستقرار لبنان.

وقال الحزب في بيان له: "لبنان نفذ موجبات وقف إطلاق النار في جنوب الليطاني".

وأضاف أن "إسرائيل تهدد أمن لبنان واستقراره بالاغتيالات والقصف والتدمير"، مبينا أنه يرفض "التهديد بالحرب وفرض الشروط والاتفاقات بالقوّة".

وكان الجيش اللبناني، أعلن صباح يوم الخميس، أن خطته الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة دخلت مرحلة متقدمة، بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى في جنوب لبنان بشكل فعّال وملموس على الأرض.

وكان الجيش حدد نهاية العام موعدا نهائيا لتنفيذ خطته في جنوب لبنان المتاخم لإسرائيل قبل الانتقال إلى مناطق أخرى من البلاد.

وقال الجيش اللبناني في بيان له، إن "خطته لحصر السلاح بيد الدولة دخلت مرحلة متقدمة بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى المتعلقة بجنوب لبنان بشكل فعال وملموس على الأرض"، مشيرا إلى أن "العمل ما زال مستمرا إلى حين استكمال معالجة الذخائر غير المنفجرة والأنفاق".

وأضاف أن "المرحلة الأولى ركزت على بسط السيطرة على الأراضي التي أصبحت تحت سلطته في قطاع جنوب الليطاني باستثناء الأراضي والمواقع التي لا تزال خاضعة لسيطرة القوات الإسرائيلية".

ولم يشر البيان إلى "حزب الله"، التي خاضت حربا استمرت عاما مع إسرائيل وانتهت باتفاق وقف إطلاق النار عام 2024، والذي نص على أن قوات الأمن اللبنانية وحدها المصرح لها بحمل السلاح.