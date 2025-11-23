حزب الله بعد اغتيال الطبطبائي: القيادة تدرس الرد المناسب

شفق نيوز- بيروت

أكد حزب الله اللبناني، مساء اليوم الأحد، استهداف الجيش الإسرائيلي "شخصية جهادية أساسية" في العدوان على الضاحية الجنوبية، فيما أشار إلى أن قيادة الحزب هي التي تدرس مسألة الرد وستتخذ الأمر المناسب.

جاء ذلك بعد ساعات من غارة إسرائيلية عنيفة دمرت مبنى سكنياً في حارة حريك، قالت إسرائيل إنها استهدفت خلالها القائم بأعمال رئيس أركان حزب الله، أبو علي الطبطبائي.

وذكر محمود قماطي، نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله، في سلسلة تصريحات للصحفيين من مكان الاستهداف، أن "العدو الإسرائيلي لا ينفع معه الاتفاقات"، معتبراً أن "التفاوض المباشر أو غير المباشر مع العدو هو مضيعة للوقت".

وأشار إلى أن "العدوان على الضاحية الجنوبية اليوم يفتح الباب أمام تصعيد العدوان على كل لبنان"، لافتاً إلى أن الحزب "ملتزم بالتنسيق الكامل مع الدولة اللبنانية والجيش اللبناني".

وأوضح القيادي في حزب الله أن الحزب يعمل على التأكد من هوية الشخصية المستهدفة، مبيناً أن الإعلان الرسمي سيتم فور انتهاء التحقيقات الميدانية.

وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، أسفرت الغارة الجوية التي استهدفت منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية عن مقتل شخص وإصابة 21 آخرين في حصيلة أولية.